«Милан» хочет приобрести Фабрегаса, Лоренцо Пеллегрини и Бальде Кейта

«Милан» летом рассчитывает приобрести полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, хавбека «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини и нападающего «Лацио» Бальде Кейта.

Отмечается, что в сферу интересов «россонери» также входят защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио и форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, 13 апреля официально завершилась сделка о продаже «Милана» китайским инвесторам.