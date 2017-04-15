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«Милан» хочет приобрести Фабрегаса, Лоренцо Пеллегрини и Бальде Кейта

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Челси, Фабрегас Сеск, Пеллегрини Лоренцо, Кейта Бальде Диао, Обамеянг Пьер-Эмерик, Мусаччио Матео
Сегодня, 05:58 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Павел Молочный

«Милан» летом рассчитывает приобрести полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, хавбека «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини и нападающего «Лацио» Бальде Кейта.

Отмечается, что в сферу интересов «россонери» также входят защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио и форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, 13 апреля официально завершилась сделка о продаже «Милана» китайским инвесторам.

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