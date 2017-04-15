Паулиньо заинтересовал «Барселону» и «Баварию»

«Барселона» и «Бавария» нацелились на полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Бразилии Паулиньо. Согласно источнику, оба клуба рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что хавбек готов пойти на понижение зарплаты.

Напомним, в недавнем матче южноамериканского отбора ЧМ-2018 Паулиньо отличился тремя забитыми мячами в ворота сборной Уругвая (4:1).