Паулиньо заинтересовал «Барселону» и «Баварию»
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бавария, Гуанчжоу Эв, Паулиньо
Сегодня, 06:16 | Источник: uol.com.br | Редакция: Павел Молочный
«Барселона» и «Бавария» нацелились на полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Бразилии Паулиньо. Согласно источнику, оба клуба рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно.
Отмечается, что хавбек готов пойти на понижение зарплаты.
Напомним, в недавнем матче южноамериканского отбора ЧМ-2018 Паулиньо отличился тремя забитыми мячами в ворота сборной Уругвая (4:1).
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