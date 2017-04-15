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Паулиньо заинтересовал «Барселону» и «Баварию»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бавария, Гуанчжоу Эв, Паулиньо
Сегодня, 06:16 | Источник: uol.com.br | Редакция: Павел Молочный

«Барселона» и «Бавария» нацелились на полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Бразилии Паулиньо. Согласно источнику, оба клуба рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что хавбек готов пойти на понижение зарплаты.

Напомним, в недавнем матче южноамериканского отбора ЧМ-2018 Паулиньо отличился тремя забитыми мячами в ворота сборной Уругвая (4:1).

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