Маскерано, Матьё и Туран летом покинут «Барселону»

Защитники Хавьер Маскерано и Жереми Матьё, а также полузащитник Арда Туран окажутся в числе футболистов, которые покинут «Барселону» по окончании текущего сезона, утверждает источник. Отмечается, что в каталонском клубе назревает глобальная перестройка состава, и вышеупомянутым игрокам с большой долей вероятности летом придётся искать новую команду.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Луис Энрике ранее заявил, что покинет «Барселону» по окончании этого сезона.