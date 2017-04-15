Маскерано, Матьё и Туран летом покинут «Барселону»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Маскерано Хавьер, Матье Жереми, Туран Арда
Сегодня, 04:38 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный
Защитники Хавьер Маскерано и Жереми Матьё, а также полузащитник Арда Туран окажутся в числе футболистов, которые покинут «Барселону» по окончании текущего сезона, утверждает источник. Отмечается, что в каталонском клубе назревает глобальная перестройка состава, и вышеупомянутым игрокам с большой долей вероятности летом придётся искать новую команду.
Напомним, главный тренер «Барселоны» Луис Энрике ранее заявил, что покинет «Барселону» по окончании этого сезона.
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