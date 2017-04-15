Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале»

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац по окончании этого сезона будет играть за лондонский «Арсенал». По информации источника, 23-летний босниец уже подписал соглашение с «канонирами» и перейдёт в английский клуб на правах свободного агента, так как летом истечёт его контракт с «Шальке».

Ранее сообщалось, что Колашинац достиг устной договорённости с «Миланом». Защитником «Шальке» также интересовались «Манчестер Сити», «Ювентус», «Челси» и «Эвертон».