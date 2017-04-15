Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Шальке-04, Колашинац Сеад
Сегодня, 01:53 | Источник: reprezentacija.ba | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Шальке» Сеад Колашинац по окончании этого сезона будет играть за лондонский «Арсенал». По информации источника, 23-летний босниец уже подписал соглашение с «канонирами» и перейдёт в английский клуб на правах свободного агента, так как летом истечёт его контракт с «Шальке».
Ранее сообщалось, что Колашинац достиг устной договорённости с «Миланом». Защитником «Шальке» также интересовались «Манчестер Сити», «Ювентус», «Челси» и «Эвертон».
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