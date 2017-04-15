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В «Барселоне» ищут возможную замену Неймару

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Неймар, Коутиньо Филиппе, Бельерин Эктор, Верратти Марко, Мбаппе Килиан, Дибала Пауло
Сегодня, 08:39 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанских СМИ, боссы «Барселоны» раздумывают над тем, кто сможет заменить в команде нападающего Неймара, если один из клубов решит заплатить за бразильца 200 млн евро отступных.

По слухам, «сине-гранатовые» могут потратить вырученные деньги на покупку сразу нескольких игроков. В списке трансферных целей «блаугранас» 5 футболистов: полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, хавбек ПСЖ Марко Верратти и нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

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