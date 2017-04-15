В «Барселоне» ищут возможную замену Неймару

По информации испанских СМИ, боссы «Барселоны» раздумывают над тем, кто сможет заменить в команде нападающего Неймара, если один из клубов решит заплатить за бразильца 200 млн евро отступных.

По слухам, «сине-гранатовые» могут потратить вырученные деньги на покупку сразу нескольких игроков. В списке трансферных целей «блаугранас» 5 футболистов: полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, хавбек ПСЖ Марко Верратти и нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.