В «Барселоне» ищут возможную замену Неймару
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Неймар, Коутиньо Филиппе, Бельерин Эктор, Верратти Марко, Мбаппе Килиан, Дибала Пауло
Сегодня, 08:39 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, боссы «Барселоны» раздумывают над тем, кто сможет заменить в команде нападающего Неймара, если один из клубов решит заплатить за бразильца 200 млн евро отступных.
По слухам, «сине-гранатовые» могут потратить вырученные деньги на покупку сразу нескольких игроков. В списке трансферных целей «блаугранас» 5 футболистов: полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, хавбек ПСЖ Марко Верратти и нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.
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Игрок слишком хорош......
На удивление хорош для Барсы......
"глорики" Реала решили видимость сделать "мультами" , что их больше 2-3человек
Если Барса предложит за Дибалу 100-120 млн, отдадут только так. В Юве есть ещё Игуаин и Манджукич с Пьяцой. Да и Куадрадо тоже играет в атаке. А через год-два найдут нового Дибалу за 20-30 лямов))) Пауло крут, но не сказать, что прямо без него никуда. Морату же отдали и даже не заметили, что его нет.
В первую очередь нужны опорник, распасовщик и ЦЗ. В атаке и так полновариантов.
Неймара лучше сохранить.
Даже после кальчополи и когда Зидан ушёл не взрывался.)