Данильянц: «У Кудряшова перелом носовой перегородки»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

«Игры наших команд традиционно проходят в острой борьбе. По крайней мере, так было в те два года, что мы работаем в „Ростове“. Всегда много драматизма, борьбы, желания победить. Не стала исключением и эта встреча. Сегодня до 30-й минуты мы действовали так, как и предполагали. Владели преимуществом в середине поля, но не смогли воплотить его в моменты и голы. Потом соперник перехватил инициативу. Во втором тайме игра была на качелях, с большим количеством моментов.

Не обошлось без травмы. Мы и так испытываем дефицит игроков, а тут ещё Кудряшов повреждение получил. У Феди перелом носовой перегородки из-за удара локтем Витиньо. Нарушение осталось без внимания арбитра – в результате три-четыре минуты играли в меньшинстве, когда соперник владел колоссальным преимуществом.

Согласен ли с тем, что Нобоа излишне много ошибался? Большинство опасных моментов у наших ворот возникало не потому, что соперник что-то особенное создавал. Мы сами теряли мяч, совершив большое количество невынужденных ошибок, потерь. В числе прочих ошибался и Нобоа».