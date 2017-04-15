«Краснодар» увез три очка из Казани
Сегодня, 21:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 23-го тура РФПЛ «Рубин» проиграл «Краснодару».
Казань, стадион «Казань-Арена».
«Рубин» - «Краснодар» - 0:1 (0:0)
Гол: Смолов 57.
«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Сонг, Ткачук (Камболов 67), Ахметов, Мвила (Цакташ 67), Лестьенн (Карадениз 75), Жонатас.
Главный тренер: Хави Грасия.
«Краснодар»: Крицюк (Синицын 77), Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин 63), Мамаев (Жоаозиньо 69), Классон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Предупреждения: Санчес 60.
Судья: Михаил Вилков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Ранее ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (0:0).
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Урал - Рубин 1:0
Рубин - Зенит 0:2
Урал - Рубин 2:1
Томь - Рубин 2:2
Рубин - Краснодар 0:1
Позорище!!!Прямой дорогой в ФНЛ идем!
Урал - Рубин 1:0
Рубин - Зенит 0:2
Урал - Рубин 2:1
Томь - Рубин 2:2
Рубин - Краснодар 0:1
Позорище!!!Прямой дорогой в ФНЛ идем!
4 Краснодар 38
Грядет битва за 3 место.
4 Краснодар 38
Грядет битва за 3 место.
Сегодня на Сосьедад 2х поставил - думал,что Барса после Юве тяжёлая будет , но не взял в расчёт , что есть Месси , который зол на Рона , что тот его нынче обходит )
https://www.youtube.com/watch?v=U4PM77qBT7I
3 будет
https://www.youtube.com/watch?v=_xtr5_5q6Ec