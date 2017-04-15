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«Краснодар» увез три очка из Казани

Матч: РубинРубин0 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 21:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 23-го тура РФПЛ «Рубин» проиграл «Краснодару».

Казань, стадион «Казань-Арена».

«Рубин» - «Краснодар» - 0:1 (0:0)
Гол: Смолов 57.

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Сонг, Ткачук (Камболов 67), Ахметов, Мвила (Цакташ 67), Лестьенн (Карадениз 75), Жонатас.
Главный тренер: Хави Грасия.

«Краснодар»: Крицюк (Синицын 77), Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин 63), Мамаев (Жоаозиньо 69), Классон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждения: Санчес 60.

Судья: Михаил Вилков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Ранее ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (0:0).

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