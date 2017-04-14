Стань футбольным экспертом «Соккер.ру»!

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Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Вчера, 16:43 | Источник: Soccer.Ru

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На сей раз мы предлагаем вам спрогнозировать исход матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит». Лучшие экспертные мнения, оставленные вами, попадут в нашу итоговую статью. Вы можете оставлять прогнозы на матч как в данной теме, так и в нашей группе Вконтакте.

Прогноз должен состоять из 4-5 предложений, в которых вам предлагается изложить свое видение того, как сложится/завершится поединок «Спартак» - «Зенит». Также нужно спрогнозировать итоговый счет встречи.

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