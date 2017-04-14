Стань футбольным экспертом «Соккер.ру»!

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Вчера, 16:43 | Источник: Soccer.Ru
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На сей раз мы предлагаем вам спрогнозировать исход матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит». Лучшие экспертные мнения, оставленные вами, попадут в нашу итоговую статью. Вы можете оставлять прогнозы на матч как в данной теме, так и в нашей группе Вконтакте.
Прогноз должен состоять из 4-5 предложений, в которых вам предлагается изложить свое видение того, как сложится/завершится поединок «Спартак» - «Зенит». Также нужно спрогнозировать итоговый счет встречи.
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Мой прогноз: Спартак - Зенит - 1:1 (Зе Луиш - Дзюба)
Результат: 1-2 Зенит увезет три очка в Питер, с большой вероятностью Дзюба забьет гол.
Ну и стандартным нытьём Дзюбиньо всё закончится.
Мой прогноз: 2:1 в пользу "Спартака".
Первый фактор: Зенит, наверное, самый неудобный противник для Спартака: в последних десяти встречах Спартак одерживал победу лишь дважды
Второй фактор: Луческу находится на грани отставки, и где, как не в матче со Спартаком показывать свою проф пригодность?
Третий фактор: Отрыв на 8 очков сыграет на руку именно Зениту, т.к. Спартак находится в зоне комфорта, а Зениту кровь из носу нужны очки, чтобы второй год подряд не облажаться и попасть в зону ЛЧ
Четвертый фактор: Судейский корпус. А ведь давно не помогали судьи Зенитушке. Я считаю, что в матче со Спартаком, Газпром поставит "своего" судью(по типу Карасева, Егорова, или Иванова)
Исходя из сказанного, я считаю, что даже родные трибуны не помогут красно-белым.
Мой прогноз на игру: победа Зенита со счетом 1:3
До матча спорить глупо, игра покажет!
Но еще раз повторю, если слабый медленный игрок Кутепов устроит вольную борьбу и Егоров поставит пенку, то это будет по делу, ну а если за нырок Дзюбы, то это другое дело!
Прогноз - 2:2
спартак будет играть как всегда жестко и грубо,Зенит же сыграет в стиле ответного матча с Андерлехтом,очень сосредоточено и зная что нужно делать.
Я про симуляцию и нырки ничего не говорил!
Да утонет армия вражеская, конная и пешая, в красно-белом море.
Спартак пополнит копилку тремя очками, ибо культурной столице не до футбола. С судьями вопрос не решен, футболистов лучших продали, оставшихся засуживают даже за пределами газона нового стадиона, который то ли есть, то ли его нет, хотя за такие деньги на нем песок под травой драгоценным должен быть.
«Эпилог»
Армия падет следующей.
Промес закинет 2 банки и Глушаков похоронит 3ьей.
Это я как эксперт заявляю!=)
p.s А вот еще насчет хода матча-Спартак будет уверенно атаковать и делать результат,пока зенька поставит упор на мастерские падения бревна в штрафной,игнорируемые арбитром.