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«Рубин» - «Краснодар»: стартовые составы

Матч: РубинРубин0 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 18:36 | Источник: Твиттер ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РФПЛ «Рубин» - «Краснодар».

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Сонг, Ахметов, Ткачук, Лестьенн, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Кузьмин, Самбрано, Устинов, Камболов, Цакташ, Махатадзе, Канунников, Карадениз, Жемалетдинов.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, М. Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Мамаев, Смолов.
Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Торбинский, Жоаозиньо, Подберёзкин, Жигулёв, Лаборде, Вандерсон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В первом круге чемпионата минимальную победу праздновал «Краснодар».

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