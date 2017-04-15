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«Крылья Советов» на выезде разобрались с «Анжи»

Матч: АнжиАнжи1 : 3Крылья СоветовКрылья Советов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 18:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке 23-го тура РФПЛ «Крылья Советов» оставили не у дел «Анжи».

Махачкала, стадион «Анжи-Арена».

«Анжи» - «Крылья Советов» - 1:3 (0:2)
Голы: Хубулов 89 (пен) — Корниленко 9, Зотов 23, Паскуато 64.

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Брызгалов (Гулиев 36), Яковлев, Хубулов, Паршивлюк, Мусалов, Будковский (Долгов 65), Асильдаров (Прудников 46).
Главный тренер: Александр Григорян.

«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Божин, Ятченко, Бато, Мияйлович, Зуев (Таранов 90), Зотов, Корниленко, Паскуато, Брюно (Глеб 65).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Паршивлюк 15.

Судья: Алексей Николаев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

В первом круге успех также праздновали футболисты клуба из Самары.

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