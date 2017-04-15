«Крылья Советов» на выезде разобрались с «Анжи»
В поединке 23-го тура РФПЛ «Крылья Советов» оставили не у дел «Анжи».
Махачкала, стадион «Анжи-Арена».
«Анжи» - «Крылья Советов» - 1:3 (0:2)
Голы: Хубулов 89 (пен) — Корниленко 9, Зотов 23, Паскуато 64.
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Брызгалов (Гулиев 36), Яковлев, Хубулов, Паршивлюк, Мусалов, Будковский (Долгов 65), Асильдаров (Прудников 46).
Главный тренер: Александр Григорян.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Божин, Ятченко, Бато, Мияйлович, Зуев (Таранов 90), Зотов, Корниленко, Паскуато, Брюно (Глеб 65).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
Предупреждения: Паршивлюк 15.
Судья: Алексей Николаев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
В первом круге успех также праздновали футболисты клуба из Самары.
Или войдите через
Шанс избежать стыков был в этой игре,
они им воспользовались сполна,молодцы !
Ну а у нас все так же как и было,
надо набрать в 7 играх 7 очков
и тогда избегаем стыков ! Это решаемо !
Шанс избежать стыков был в этой игре,
они им воспользовались сполна,молодцы !
Ну а у нас все так же как и было,
надо набрать в 7 играх 7 очков
и тогда избегаем стыков ! Это решаемо !
Дома обыграть Томь и Локо,и сыграть вничью
в гостях с Тереком,7 баллов -гарантия не стыков.
ошибся с тем,что выпустил Будковского,и ошибся,что не поставил Гулиева
изначально в основной состав,по Юрченко ни слова не было,,и почему-то
сегодня никого не увидел на ветке,кто кричал бы "спартаковская связка",
как в прошлом матче,уже писал,когда достойно сыграли,сразу вспоминают
откуда пришли футболисты,а когда невнятно сыграли,так сразу и тишина )
и отстают по физике наверное это был последний его матч в ПЛ.
Я думаю он сделал свое для Дагестанского футбола и пора ему думать о дальнейшей карьере.
Его опыт может пригодится для тренировки детей. Но он сам себе хозяин и должен выбрать.
только одну игру - с Зенитом,а толком
игроком железной основы назвать его
пока язык не поворачивается,ждал от
него большего,совсем не впечатляет пока...
во всех играх нормально,на моей памяти,
это первая безвольная игра,и наверно даже
не сколько безвольная.сколько обреченная )
Вот рассчитываю.что до конца сезона,
это первая и последняя такая игра )
Ухе посмотрел таблицу ФНЛ на предмет стыков....там сам Григорян подготовил хорошую команду которая... (не буду об этом) по- моему её тренирует анжуец Гордеев, вот такая обстановка...коротко