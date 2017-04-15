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23 футболиста «Зенита» отправились на матч со «Спартаком»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 17:35 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня «Зенит» отправился в Москву, где 16 апреля он проведет поединок 23-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Тренерский штаб «сине-бело-голубых» взял на игру 23 футболиста.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.

Работать на матче будет арбитр Александр Егоров.

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