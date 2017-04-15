23 футболиста «Зенита» отправились на матч со «Спартаком»
Сегодня, 17:35 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня «Зенит» отправился в Москву, где 16 апреля он проведет поединок 23-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Тренерский штаб «сине-бело-голубых» взял на игру 23 футболиста.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.
Работать на матче будет арбитр Александр Егоров.
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Александр Чистяков
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Без разницы,счет устраивает,главное,чтобы не 0-7)
Человек даже не знает,где Зенит играть будет,у себя или в гостях)
P.S.23 игрока и только один Санкт - Петербуржец, да и тот пенсионер!!!
P.S.S. Молодежку Спартака с победой над Зенитом!!! Бились до последних минут!