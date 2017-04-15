«Ростов» пятый раз подряд сыграл 0:0 и установил рекорд чемпионатов России
Сегодня, 17:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Таким образом, дончане установили рекорд чемпионатов России, пятый раз подряд сведя поединок первенства к нулевой ничьей.
Ранее в истории московское «Торпедо» на протяжении сезона 1999 года четыре раза подряд сыграло со счетом 0:0. В 1992 и 1993 годах подобное также удавалось «Текстильщику», однако матчи его серии пришлись на разные сезоны.
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Александр Чистяков
Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.
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