«Ростов» пятый раз подряд сыграл 0:0 и установил рекорд чемпионатов России

В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Таким образом, дончане установили рекорд чемпионатов России, пятый раз подряд сведя поединок первенства к нулевой ничьей.

Ранее в истории московское «Торпедо» на протяжении сезона 1999 года четыре раза подряд сыграло со счетом 0:0. В 1992 и 1993 годах подобное также удавалось «Текстильщику», однако матчи его серии пришлись на разные сезоны.