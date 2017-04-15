Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» пятый раз подряд сыграл 0:0 и установил рекорд чемпионатов России

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 17:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Таким образом, дончане установили рекорд чемпионатов России, пятый раз подряд сведя поединок первенства к нулевой ничьей.

Ранее в истории московское «Торпедо» на протяжении сезона 1999 года четыре раза подряд сыграло со счетом 0:0. В 1992 и 1993 годах подобное также удавалось «Текстильщику», однако матчи его серии пришлись на разные сезоны.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:11
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:08
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:05
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:02
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
kts
Сегодня 17:57, редактировал Сегодня 17:57
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:57
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:53
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:42
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:41
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:38, редактировал Сегодня 17:40
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:35
ответ пользователю Михалыч 54 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:34
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:34
, чтобы видеть комментарии
  9
Сегодня 17:33
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:32
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:35 23 футболиста «Зенита» отправились на матч со «Спартаком» 46
16:43 Стань футбольным экспертом «Соккер.ру»! 47
16:22 ЦСКА и «Ростов» сильнейшего не выявили 439
16:22 «Анжи» - «Крылья Советов»: стартовые составы 6
13:53 «Амкар» ушёл от поражения в матче с «Уфой» 30
13:34 ЦСКА - «Ростов»: стартовые составы 35
12:58 Клубы РФПЛ ожидает проверка со стороны Британского антидопингового агентства 68
11:35 «Амкар» - «Уфа»: стартовые составы 4
Александр Чистяков
Арифметика армейских чемпионств
​Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.
Комментариев: 15
10:34 Премьера фильма про Льва Яшина должна состояться весной 2018 года 17
все материалы по этой теме
Турниры