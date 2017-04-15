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Данни: «Контракт с „Зенитом“ пока не продлен, но я жду предложения»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Данни
Сегодня, 22:05 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Зенита» Данни признался, что рассчитывает продлить контракт с клубом. По словам португальца, его не страшит недавний теракт в Санкт-Петербурге.

«Никаких сомнений и страха после теракта нет. Я бы с удовольствием остался в Петербурге столько лет, сколько было бы необходимо. Действительно, контракт пока не продлён, но я жду предложения. Мы живём в мире, где происходят теракты. Это горькая правда. Тем не менее нельзя всё время забивать себе голову плохим, бояться взрывов. Рано или поздно все мы умрём, но надо не думать об этом, а жить».

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