Данни: «Контракт с „Зенитом“ пока не продлен, но я жду предложения»

Капитан «Зенита» Данни признался, что рассчитывает продлить контракт с клубом. По словам португальца, его не страшит недавний теракт в Санкт-Петербурге.

«Никаких сомнений и страха после теракта нет. Я бы с удовольствием остался в Петербурге столько лет, сколько было бы необходимо. Действительно, контракт пока не продлён, но я жду предложения. Мы живём в мире, где происходят теракты. Это горькая правда. Тем не менее нельзя всё время забивать себе голову плохим, бояться взрывов. Рано или поздно все мы умрём, но надо не думать об этом, а жить».