Косьельни: «Это очень важная победа для „Арсенала“»
Сегодня, 08:57 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни подчеркнул, что вчерашняя победа над «Мидлсбро» (2:1) очень важна для «канониров» в плане уверенности в своих силах.
«Это очень важная победа. Мы были в плохой ситуации и теперь должны возвращаться. Мы сыграли не идеально, но я думаю, что этот успех придаст нам уверенности. Пусть она будет возвращаться к нам медленно, но, повторюсь, победа была очень важна».
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