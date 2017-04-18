Рейтинг@Mail.ru

Косьельни: «Это очень важная победа для „Арсенала“»

Матч: МидлсброМидлсбро1 : 2АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Косьельни Лоран
Сегодня, 08:57 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни подчеркнул, что вчерашняя победа над «Мидлсбро» (2:1) очень важна для «канониров» в плане уверенности в своих силах.

«Это очень важная победа. Мы были в плохой ситуации и теперь должны возвращаться. Мы сыграли не идеально, но я думаю, что этот успех придаст нам уверенности. Пусть она будет возвращаться к нам медленно, но, повторюсь, победа была очень важна».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:49 Лукас Лейва: «Если покину „Ливерпуль“, то уйду с чувством выполненного долга» 1
08:35 Хаби Алонсо: «„Бавария“ знает, как остановить „Реал“» 7
00:59 Алонсо: «„Баварии“ будет противостоять лучшая команда в мире» 9
00:40 Дибала: «Произошедшее с ПСЖ заставляет „Ювентус“ быть внимательным в матче с „Барсой“» 9
00:28 Венгер: «Борьба за место в топ-4 математически ещё жива» 7
00:13 Анчелотти: «„Реал“ забивает в каждом матче, но и пропускает в каждом матче» 8
Вчера
23:22 Игуаин: «Не знаю, хватит ли „Ювентусу“ задела в три мяча в дуэли с „Барселоной“» 9
22:55 Симеоне: «„Атлетико“ и „Лестер“ в чем-то похожи» 6
22:26 Шекспир: «Матч с „Атлетико“ начнем в ранге аутсайдера, но нам так даже нравится» 11
20:30 Неймар: «Я не обязан поздравлять „Сантос“» 55
все материалы по этой теме
Турниры