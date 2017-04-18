Косьельни: «Это очень важная победа для „Арсенала“»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни подчеркнул, что вчерашняя победа над «Мидлсбро» (2:1) очень важна для «канониров» в плане уверенности в своих силах.

«Это очень важная победа. Мы были в плохой ситуации и теперь должны возвращаться. Мы сыграли не идеально, но я думаю, что этот успех придаст нам уверенности. Пусть она будет возвращаться к нам медленно, но, повторюсь, победа была очень важна».