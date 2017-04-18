Хаби Алонсо: «„Бавария“ знает, как остановить „Реал“»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо уверен, что у мюнхенской команды есть шансы пройти «Реал» в Лиге чемпионов, несмотря на домашнее поражение от «сливочных» (1:2).

«Мы уступаем после первого матча, но у нас все еще есть шансы в этом противостоянии. Будет тяжело, ведь нам нужно выиграть и забить как минимум два гола. Мы знаем, как это сделать, как остановить „Реал“ и сыграть в свой футбол. Надеюсь, нам удастся исправить ошибки, сделанные в первом поединке.

Мы не знаем, кто у „Реала“ будет играть на позиции Бэйла. Только Зидан об этом знает! В этой команде полно великих игроков, обладающих разными качествами. Нас ждет европейское „класико“, четвертьфинал на „Бернабеу“. Нам нужно быть на высоте.

Мы очень хорошо знаем друг друга. Однако трудно будет остановить „Реал“. Даже малыми усилиями мадридцы могут нанести серьезный ущерб. Надеюсь, они расслабятся, и мы сможем забить два гола. Мы знаем, что один мяч можем пропустить. Это не слишком изменит нашу задачу».