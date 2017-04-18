Алонсо: «„Баварии“ будет противостоять лучшая команда в мире»
Сегодня, 00:59 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» - бывшего клуба испанца:
«Я очень взволнован возвращением на „Сантьяго Бернабеу“. Всегда надеялся вернуться сюда.
Мы знаем, что нам придется как следует поработать, ведь нам будет противостоять лучшая команда в мире. Для нас это большой вызов.
Нас ждет отличная игра против отличной команды, но у нас есть свои цели. Будет сложно, но мы будем стараться изо всех сил».
Ранее Алонсо рассказал, что в свое время он мог перейти в «Барселону».
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