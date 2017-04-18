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Алонсо: «„Баварии“ будет противостоять лучшая команда в мире»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Алонсо Хаби
Сегодня, 00:59 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» - бывшего клуба испанца:

«Я очень взволнован возвращением на „Сантьяго Бернабеу“. Всегда надеялся вернуться сюда.

Мы знаем, что нам придется как следует поработать, ведь нам будет противостоять лучшая команда в мире. Для нас это большой вызов.

Нас ждет отличная игра против отличной команды, но у нас есть свои цели. Будет сложно, но мы будем стараться изо всех сил».

Ранее Алонсо рассказал, что в свое время он мог перейти в «Барселону».

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