Алонсо: «„Баварии“ будет противостоять лучшая команда в мире»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» - бывшего клуба испанца:

«Я очень взволнован возвращением на „Сантьяго Бернабеу“. Всегда надеялся вернуться сюда.

Мы знаем, что нам придется как следует поработать, ведь нам будет противостоять лучшая команда в мире. Для нас это большой вызов.

Нас ждет отличная игра против отличной команды, но у нас есть свои цели. Будет сложно, но мы будем стараться изо всех сил».

Ранее Алонсо рассказал, что в свое время он мог перейти в «Барселону».