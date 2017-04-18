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Дибала: «Произошедшее с ПСЖ заставляет „Ювентус“ быть внимательным в матче с „Барсой“»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Дибала Пауло
Сегодня, 00:40 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала призывает одноклубников ни на мгновение не терять концентрацию в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«„Барселона“ еще не вылетела лишь потому, что в первом матче они проиграли нам со счетом 0:3. Нам будет очень тяжело.

Произошедшее с ПСЖ заставляет нас быть предельно внимательными».

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