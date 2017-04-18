Анчелотти: «„Реал“ забивает в каждом матче, но и пропускает в каждом матче»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что у его команды будет достаточно шансов отличиться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»:

«На протяжении 60 минут первого матча мы играли хорошо, контролируя ход поединка. Однако нам нужно сократить количество ошибок. Нам нужно провести идеальный матч, проявить характер и отвагу.

Левандовски в порядке, у него нет никаких проблем. Его присутствие на поле добавит нам уверенности. Боатенг и Хуммельс тренировались по индивидуальной программе, посмотрим, как они смогут заниматься с мячом. У обоих есть шанс сыграть.

Нужно ли нам забивать больше двух мячей, учитывая то, что „Реал“ не уходит с поля без гола на протяжении 54 игр подряд? „Реал“ - „Бавария“: 1:2, 0:2, 2:3 - все это хорошие результаты. Но лучше смотреть не на результат, а на качество игры. „Реал“ забивает в каждом матче, но они и пропускают в каждом матче».

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали «сливочные» - 2:1.