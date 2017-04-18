Венгер: «Борьба за место в топ-4 математически ещё жива»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал выездную победу своей команды над «Мидлсбро» в матче 33-го тура АПЛ:

«Мы хорошо отреагировали. Думаю, мы сыграли не идеально, но с отдачей и концентрацией. При счете 1:1 сумели найти в себе силы забить и победить.

Это было большое испытание. Игроки „Мидлсбро“ отдали на поле все свои силы. Это был один из их последних шансов сохранить прописку в лиге.

Борьба за место в топ-4 математически еще жива. Мы знали, что нам нужно побеждать. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на матчи Кубка, а потом снова вернемся к чемпионату».