Рейтинг@Mail.ru

Венгер: «Борьба за место в топ-4 математически ещё жива»

Матч: МидлсброМидлсбро1 : 2АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 00:28 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал выездную победу своей команды над «Мидлсбро» в матче 33-го тура АПЛ:

«Мы хорошо отреагировали. Думаю, мы сыграли не идеально, но с отдачей и концентрацией. При счете 1:1 сумели найти в себе силы забить и победить.

Это было большое испытание. Игроки „Мидлсбро“ отдали на поле все свои силы. Это был один из их последних шансов сохранить прописку в лиге.

Борьба за место в топ-4 математически еще жива. Мы знали, что нам нужно побеждать. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на матчи Кубка, а потом снова вернемся к чемпионату».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:59 Алонсо: «„Баварии“ будет противостоять лучшая команда в мире» 3
00:40 Дибала: «Произошедшее с ПСЖ заставляет „Ювентус“ быть внимательным в матче с „Барсой“» 3
00:13 Анчелотти: «„Реал“ забивает в каждом матче, но и пропускает в каждом матче» 4
Вчера
23:22 Игуаин: «Не знаю, хватит ли „Ювентусу“ задела в три мяча в дуэли с „Барселоной“» 6
22:55 Симеоне: «„Атлетико“ и „Лестер“ в чем-то похожи» 5
22:26 Шекспир: «Матч с „Атлетико“ начнем в ранге аутсайдера, но нам так даже нравится» 11
20:30 Неймар: «Я не обязан поздравлять „Сантос“» 53
18:28 Зидан: «Бэйл с „Баварией“ не сыграет - слишком большой риск» 16
18:00 Сампаоли: «С руководством сборной Аргентины не встречался» 4
17:41 Румменигге: «„Баварии“ нужно проявить терпение в матче с „Реалом“» 21
все материалы по этой теме
Турниры