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Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2020 года

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Аталанта, Гасперини Джан Пьеро
Сегодня, 12:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время продлит контракт с клубом. Текущее соглашение тренера рассчитано до 2019 года, тогда как новый договор будет действовать до 2020 года. Руководство клуба из Бергамо хочет наградить Гасперини за отличную работу, а также отпугнуть потенциальных соискателей на тренера, в числе которых, по слухам, находится «Рома».

За время своей тренерской карьеры 59-летний Гасперини успел поработать в «Дженоа», «Кротоне», «Интере» и «Палермо».

«Аталанта» занимает 5-е место в таблице Серии А, претендуя на попадание в Лигу Европы.

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