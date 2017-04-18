Зидан: «В ответном матче с „Баварией“ „Реал“ будет играть на победу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии»:

«У „Баварии“ отличные игроки на всех позициях. Знаем, что у команды соперника много сильных сторон, но у неё есть и слабости. Надо играть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем почивать на лаврах. Это будет большая игра и её исход решат мелочи.

Хотим выиграть этот матч. Первый поединок уже забыт – так что будем играть на победу. Знаем, что „Бавария“ сильна и дома, и в гостях. Её тактика, как правило, сильно не меняется. Они будут давить до финального свистка. Мы должны сыграть очень и очень хорошо».

Наставник «Реала» также сообщил, что в поединке не примет участия Гарет Бэйл, но сможет сыграть Иско.

Напомним, первая четвертьфинальная игра между «Реалом» и «Баварией», проходившая в Мюнхене, завершилась победой гостей со счётом 2:1.