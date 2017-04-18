Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде решил покинуть команду по окончании этого сезона, сообщает каталонская пресса. О своем решении Вальверде уже проинформировал руководство клуба, однако боссы еще надеются, что специалист может передумать.

Вальверде называют основным кандидатом на пост рулевого «Барселоны». Сам тренер постоянно уходит от ответов на вопросы о каталонском клубе, хотя такую возможность он публично не исключал.

53-летний специалист возглавляет клуб из Бильбао с 2013 года.