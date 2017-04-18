Английский специалист Харри Реднапп возглавил «Бирмингем». На этом посту он сменил Джанфранко Дзолу, который накануне ушел в отставку. Подробности контракта с 70-летним тренером пока не сообщаются.

В свое время Реднаппу удалось повысить в классе КПР и «Портсмут», с последними он также выигрывал Кубок Англии сезона-2007/08. Кроме того, тренер известен по работе в «Тоттенхэме», который ему удалось вывести в Лигу чемпионов. Лучший тренер АПЛ сезона-2009/10.

«Бирмингем» занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа.