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Харри Реднапп возглавил «Бирмингем»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: тренеры, Бирмингем Сити, Реднапп Харри
Сегодня, 11:31 | Источник: ФК "Бирмингем" | Редакция: Дмитрий Кристя

Английский специалист Харри Реднапп возглавил «Бирмингем». На этом посту он сменил Джанфранко Дзолу, который накануне ушел в отставку. Подробности контракта с 70-летним тренером пока не сообщаются.

В свое время Реднаппу удалось повысить в классе КПР и «Портсмут», с последними он также выигрывал Кубок Англии сезона-2007/08. Кроме того, тренер известен по работе в «Тоттенхэме», который ему удалось вывести в Лигу чемпионов. Лучший тренер АПЛ сезона-2009/10.

«Бирмингем» занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа.

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