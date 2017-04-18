Симеоне: «По поводу работы в сборной Аргентины ни с кем не контактировал»
Сегодня, 04:16 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что он является одним из претендентов на роль наставника сборной Аргентины:
«Я ни с кем из аргентинской федерации не контактировал. Ситуация в сборной является крайне волнительной, она затрагивает не только болельщиков, но и всю страну. Люди, принимающие решения, должны взять на себя ответственность и сделать так, чтобы сборная стала лучше».
Ранее главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли опроверг слухи о том, что он, якобы, согласился возглавить национальную команду Аргентины.
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