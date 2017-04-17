Дзола покинул пост главного тренера «Бирмингем Сити»
Сегодня, 20:47 | Источник: Твиттер ФК "Бирмингем" | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба «Бирмингем Сити» сообщила о том, что в отставку ушел главный тренер Джанфранко Дзола.
Знаменитый в прошлом футболист возглавил клуб из Чемпионшипа в декабре 2016 года. Тогда клуб шел на 7-м месте в турнирной таблице, но с тех пор опустился на 20-ю позицию. За 43 тура команда заработала 47 очков. Под руководством итальянского специалиста «Бирмингем» провел 21 матч, но одержал лишь две победы.
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