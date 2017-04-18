Анчелотти: «Меня не слишком беспокоит, что „Бавария“ транжирит моменты»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Если вы создаете голевые моменты, то команда играет хорошо. Нам нужно сосредоточиться на завершении своих атак. Меня не слишком беспокоит, что мы транжирим моменты. Все-таки и голов мы забиваем достаточно.

Киммих может сыграть, если Боатенг и Хуммельс будут не готовы к матчу. Мы работаем над стандартными положениями весь сезон. Это один из козырей „Реала“, и Рамос, хоть и защитник, но очень опасен при „стандартах“. Я не думаю ни о каком определенном результате. Самое главное - это забить первый гол. Если забьет „Реал“, то не столь уж важно, ведь нам все равно нужно забивать два».

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали «сливочные» - 2:1.