Кавани впервые в карьере преодолел отметку в 30 забитых мячей в чемпионате за сезон
Сегодня, 20:34 | Источник: Твиттер Bleacher Report | Редакция: Антон Белюсь
Открыв счет в поединке 31-го тура Лиги 1 против «Метца», нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани записал на свой счет 30-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.
Таким образом, уругваец впервые в карьере преодолел планку в 30 забитых мячей за сезон в национальном первенстве.
До сегодняшнего дня максимальным результатом форварда были 29 мячей, забитых им за «Наполи» в кампании-2012/13 Серии А.
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