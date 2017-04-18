Кавани впервые в карьере преодолел отметку в 30 забитых мячей в чемпионате за сезон

Открыв счет в поединке 31-го тура Лиги 1 против «Метца», нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани записал на свой счет 30-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Таким образом, уругваец впервые в карьере преодолел планку в 30 забитых мячей за сезон в национальном первенстве.

До сегодняшнего дня максимальным результатом форварда были 29 мячей, забитых им за «Наполи» в кампании-2012/13 Серии А.