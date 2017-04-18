Нападающий «Фиорентины» Калинич дисквалифицирован на два матча
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Фиорентина, Болонья, Калинич Никола, Пульгар Эрик
Сегодня, 19:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич пропустит два ближайших матча своей команды.
Форварду была показана красная карточка по окончании матча 32-го тура Серии А против «Эмполи» за оскорбление арбитра встречи.
29-летний хорват получил двухматчевую дисквалификацию и не сыграет против «Интера» и «Палермо».
Добавим, что аналогичное наказание также получил хавбек «Болоньи» Эрик Пульгар.
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