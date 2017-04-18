Нападающий «Фиорентины» Калинич дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич пропустит два ближайших матча своей команды.

Форварду была показана красная карточка по окончании матча 32-го тура Серии А против «Эмполи» за оскорбление арбитра встречи.

29-летний хорват получил двухматчевую дисквалификацию и не сыграет против «Интера» и «Палермо».

Добавим, что аналогичное наказание также получил хавбек «Болоньи» Эрик Пульгар.