«Метц» - ПСЖ: стартовые составы
Сегодня, 18:49 | Источник: ligue1.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на первый матч 31-го тура Лиги 1 между «Метцем» и ПСЖ.
«Метц»: Кавашима, Ривьерес, Бишевац, Милан, Удол, Дианье, Дукур, Н'Гетте, Лежен, Филиппс, Эрдинч.
ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Максвелл, Верратти, Мотта, Матюиди, Моура, Кавани, Ди Мария.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что ранее ПСЖ выбил «Метц» на стадии 1/4 финала Кубка французской Лиги.
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