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«Метц» - ПСЖ: стартовые составы

Матч: МетцМетц0 : 0ПСЖПСЖ
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:49 | Источник: ligue1.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на первый матч 31-го тура Лиги 1 между «Метцем» и ПСЖ.

«Метц»: Кавашима, Ривьерес, Бишевац, Милан, Удол, Дианье, Дукур, Н'Гетте, Лежен, Филиппс, Эрдинч.

ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Максвелл, Верратти, Мотта, Матюиди, Моура, Кавани, Ди Мария.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что ранее ПСЖ выбил «Метц» на стадии 1/4 финала Кубка французской Лиги.

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