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Лам: «Будет приятно снова сыграть на „Сантьяго Бернабеу“»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Лам Филипп
Сегодня, 05:25 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Всегда хочется играть против лучших, за свою карьеру я провёл немало таких матчей. Будет приятно снова выйти на поле „Сантьяго Бернабеу“. На этом стадионе всегда великолепная атмосфера. Я многое пережил здесь.

Мы можем победить в Мадриде. В первом матче в Мадриде два года назад мы контролировали игру, но в итоге позволили поймать себя на контратаке. В этот раз мы должны будем избежать подобного. У нас сильная команда, и мы знаем, что сможем забить на выезде».

Напомним, первый четвертьфинальный матч ЛЧ завершился победой «Реала» со счётом 2:1.

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