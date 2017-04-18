Лам: «Будет приятно снова сыграть на „Сантьяго Бернабеу“»

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Всегда хочется играть против лучших, за свою карьеру я провёл немало таких матчей. Будет приятно снова выйти на поле „Сантьяго Бернабеу“. На этом стадионе всегда великолепная атмосфера. Я многое пережил здесь.

Мы можем победить в Мадриде. В первом матче в Мадриде два года назад мы контролировали игру, но в итоге позволили поймать себя на контратаке. В этот раз мы должны будем избежать подобного. У нас сильная команда, и мы знаем, что сможем забить на выезде».

Напомним, первый четвертьфинальный матч ЛЧ завершился победой «Реала» со счётом 2:1.