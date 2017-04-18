Дибала: «Мы с Месси – аргентинцы. Хочу играть и побеждать вместе с ним»
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: игроки, Аргентина, Дибала Пауло, Месси Лионель
Сегодня, 06:26 | Источник: tycsports.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в очередной раз прокомментировал то, что его сравнивают с партнёром по сборной Аргентины и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:
«Я не сержусь на тех, кто сравнивает меня с Месси. Но, как и в случае с Диего Марадоной, есть только один такой футболист.
Я хочу играть и побеждать вместе с ним. Мы оба – аргентинцы, и нам нравится играть друг с другом».
19 апреля Дибала и Месси сыграют друг против друга в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов.
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