Дибала: «Мы с Месси – аргентинцы. Хочу играть и побеждать вместе с ним»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в очередной раз прокомментировал то, что его сравнивают с партнёром по сборной Аргентины и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«Я не сержусь на тех, кто сравнивает меня с Месси. Но, как и в случае с Диего Марадоной, есть только один такой футболист.

Я хочу играть и побеждать вместе с ним. Мы оба – аргентинцы, и нам нравится играть друг с другом».

19 апреля Дибала и Месси сыграют друг против друга в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов.