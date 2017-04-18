Лам: «Я становлюсь всё более раздражительным от тренировок»

Капитан «Баварии» Филипп Лам признался, что с годами ему всё сложнее тренироваться. 33-летний футболист завершает карьеру игрока по окончании текущего сезона.

«Я уже говорил, что смогу выступать на нынешнем уровне лишь до конца сезона, но не дольше. Все становится труднее: сложнее тренироваться, да и вообще от тренировок я становлюсь все более раздражительным. Продолжать так дальше - не в моем духе. Я получаю удовольствие от игры, продолжаю испытывать его и сейчас, но понимаю, что очень долго это не продлится.

Я очень доволен своей карьерой и тем, чего добился в футболе. Благодарен за все, что пережил, но хочу красивой концовки, а это значит еще пару трофеев с „Баварией“. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах и везде претендуем на победу. Посмотрим, к чему это приведет».