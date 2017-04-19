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Варди – лучший игрок матча «Лестер» - «Атлетико»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Варди Джейми
Сегодня, 01:17 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

На 61-й минуте форвард забил единственный гол своей команды в двухматчевом противостоянии с мадридским клубом.

Напомним, первая встреча, проходившая в Испании, завершилась минимальной победой «Атлетико» (1:0).

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