Варди – лучший игрок матча «Лестер» - «Атлетико»
Матч: Лестер Сити1 : 1Атлетико
Сегодня, 01:17 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
На 61-й минуте форвард забил единственный гол своей команды в двухматчевом противостоянии с мадридским клубом.
Напомним, первая встреча, проходившая в Испании, завершилась минимальной победой «Атлетико» (1:0).
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