Рейтинг@Mail.ru

Левандовски повторил достижение Месси

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Левандовски Роберт, Месси Лионель, Ван Нистелрой Руд
Вчера, 23:46 | Источник: твиттер SkySportsStatto | Редакция: Антон Белюсь

Забив «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, форвард «Баварии» Роберт Левандовски записал на свой счет 40-й мяч в главном клубном турнире Европы.

Поляку потребовалось для этого провести 61 матч - 2-й результат в истории наряду с Лионелем Месси.

Быстрее до данной отметки добирался лишь экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой - голландец наколотил свои первые 40 мячей в Лиге чемпионов за 45 игр.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:08 Роберт Левандовски - главный обидчик «Реала» в Лиге чемпионов 3
22:25 «Реал» - «Бавария»: Рамос проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов 5
21:50 Хаби Алонсо - 2-й футболист в истории, проведший не менее 25 матчей за 3 разных клуба в ЛЧ 1
20:34 Фото Кавани впервые в карьере преодолел отметку в 30 забитых мячей в чемпионате за сезон 9
19:22 Нападающий «Фиорентины» Калинич дисквалифицирован на два матча 1
15:14 Лам: «Я становлюсь всё более раздражительным от тренировок» 13
Станислав Горин
Левандовски versus Суарес. Кто зубастее?
От их голов зависит судьба «Баварии» и «Барселоны». Накануне ответных четвертьфиналов «Соккер.ру» сталкивает Роберта и Луиса. Кто лучший центрфорвард мира?
Комментариев: 24
Вадим Багров
Капитан, защитник и хулиган
Как вы относитесь к легенде мирового футбола Джону Терри? «Соккер.ру» помогает ответить, рассказывая об уходящем из «Челси» капитане и его пестрой жизни.
Комментариев: 10
06:26 Дибала: «Мы с Месси – аргентинцы. Хочу играть и побеждать вместе с ним» 59
05:25 Лам: «Будет приятно снова сыграть на „Сантьяго Бернабеу“» 15
все материалы по этой теме
Турниры