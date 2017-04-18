Левандовски повторил достижение Месси

Забив «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, форвард «Баварии» Роберт Левандовски записал на свой счет 40-й мяч в главном клубном турнире Европы.

Поляку потребовалось для этого провести 61 матч - 2-й результат в истории наряду с Лионелем Месси.

Быстрее до данной отметки добирался лишь экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой - голландец наколотил свои первые 40 мячей в Лиге чемпионов за 45 игр.