Левандовски повторил достижение Месси
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Левандовски Роберт, Месси Лионель, Ван Нистелрой Руд
Вчера, 23:46 | Источник: твиттер SkySportsStatto | Редакция: Антон Белюсь
Забив «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, форвард «Баварии» Роберт Левандовски записал на свой счет 40-й мяч в главном клубном турнире Европы.
Поляку потребовалось для этого провести 61 матч - 2-й результат в истории наряду с Лионелем Месси.
Быстрее до данной отметки добирался лишь экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой - голландец наколотил свои первые 40 мячей в Лиге чемпионов за 45 игр.
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