Хаби Алонсо - 2-й футболист в истории, проведший не менее 25 матчей за 3 разных клуба в ЛЧ
Сегодня, 21:50 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Выйдя в стартовом составе «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», полузащитник Хаби Алонсо стал лишь вторым игроком в истории, которому удалось сыграть не менее 25 поединков за три разных клуба в данном турнире.
Теперь на счету испанца 25 матчей за «Баварию», 47 поединков за «Реал» и 39 матчей за «Ливерпуль». Также Алонсо 8 раз играл в матчах Лиги чемпионов в форме «Реала Сосьедад».
Вторым футболистом, который может похвастаться этим достижением, является бывший хавбек «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак.
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