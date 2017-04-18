Роберт Левандовски - главный обидчик «Реала» в Лиге чемпионов

Открыв счет в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал рекордсменом по числу голов мадридскому клубу в данном турнире.

Реализовав пенальти, поляк записал на свой счет 6 гол в ворота «сливочных» за время своей карьеры.