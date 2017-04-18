«Реал» - «Бавария»: Рамос проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов
Сегодня, 22:25 | Источник: Твиттер Ла Лиги | Редакция: Антон Белюсь
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии» стал для капитана «Реала» Серхио Рамоса 100-м в рамках самого престижного клубного турнира Европы.
Стоит отметить, что защитник стал лишь 10-м испанцем в истории, которому покорилось данное достижение. До Рамоса это успели сделать следующие его соотечественники: Икер Касильяс (168), Хави (157), Рауль (144), Хаби Алонсо (126), Андрес Иньеста (123), Карлес Пуйоль (120), Виктор Вальдес и Фернандо Морьентес (по 104), Сеск Фабрегас (102).
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Удачи Реалу.