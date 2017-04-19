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Симеоне: «Опасались, что „Лестер“ может нас дожать»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Симеоне Диего
Сегодня, 03:53 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (1:1). Мадридский клуб вышел в полуфинал турнира, одолев чемпиона Англии с общим счётом 2:1.

«Я полон эмоций и гордости за выступление своей команды. В то же время, я взволнован и полон надежд на оставшуюся часть турнира. 

Хочу отметить отличную игру „Лестера“ — играть против них было практически удовольствием. Весь матч мы переживали за исход противостояния, опасаясь, что „Лестер“ может нас дожать. Но мы провели этот матч так, как и было задумано. У нас всегда есть план на игру. Не хочу сильно это превозносить, но „Атлетико“ сыграл именно так, как и было необходимо», — отметил Симеоне.

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