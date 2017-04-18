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Ван Бронкхорст может возглавить «Барселону»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: тренеры, Барселона, Фейеноорд, ван Бронкхорст Джованни
Сегодня, 18:21 | Источник: barcablaugranes.com | Редакция: Антон Белюсь

Список претендентов на пост главного тренера «Барселоны» продолжает расти.

Напомним, что нынешний рулевой «блаугранас» Луис Энрике покинет занимаемую должность по окончании сезона, потому руководство клуба ищет ему замену.

Сообщается, что «сине-гранатовых» летом может возглавить наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст. Стоит отметить, что 42-летний специалист имеет за плечами 4 сезона, проведенных в каталонском клубе в качестве футболиста.

Напомним, что в декабре ван Бронкхорст продлил контракт с голландским клубом.

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