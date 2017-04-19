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Анчелотти: «Сегодня судья выступил хуже, чем „Бавария“»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло , Кашшаи Виктор , Зидан Зинедин
Сегодня, 02:22 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал работу главного арбитра Виктора Кашшаи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который завершился поражением мюнхенской команды (2:4) и вылетом «Баварии» из турнира:

«Судья выступил сегодня хуже, чем мы. Я понимаю, что это футбол, и случается всякое, но не такие серьёзные ошибки.

Я очень горжусь своими игроками, поскольку они сделали всё, что могли и даже больше. Но всё пошло не так... Вероятно, судья не справился со своей задачей.

Я не думаю, что „Реал“ имеет какое-то влияние на судей. Просто сегодня бригада арбитров допускала ошибки. Я никогда не поддерживал введение видеоповторов, но я вынужден признать, что сейчас они необходимы. Нельзя, чтобы участник полуфинала Лиги чемпионов определялся таким образом. После игры я говорил с Зиданом, и он согласился с тем, что судейство было плохим. На таком уровне подобного происходить не должно, и я надеюсь, что видеоповторы вскоре помогут арбитрам избегать таких ошибок».

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