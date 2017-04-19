Анчелотти: «Сегодня судья выступил хуже, чем „Бавария“»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал работу главного арбитра Виктора Кашшаи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который завершился поражением мюнхенской команды (2:4) и вылетом «Баварии» из турнира:
«Судья выступил сегодня хуже, чем мы. Я понимаю, что это футбол, и случается всякое, но не такие серьёзные ошибки.
Я очень горжусь своими игроками, поскольку они сделали всё, что могли и даже больше. Но всё пошло не так... Вероятно, судья не справился со своей задачей.
Я не думаю, что „Реал“ имеет какое-то влияние на судей. Просто сегодня бригада арбитров допускала ошибки. Я никогда не поддерживал введение видеоповторов, но я вынужден признать, что сейчас они необходимы. Нельзя, чтобы участник полуфинала Лиги чемпионов определялся таким образом. После игры я говорил с Зиданом, и он согласился с тем, что судейство было плохим. На таком уровне подобного происходить не должно, и я надеюсь, что видеоповторы вскоре помогут арбитрам избегать таких ошибок».
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как бы завтра куйперс не стал айтекин-2 или кашшаи 2
это человек с нормальными понятиями
не аферист
ему самому не приятно будет все читать завтра
все заголовки с фотографиями про офсайды и не существующий фол видаля
ему не приятно так выигрывать
А так спс за адекватный комментарий!
Ошибки только в сторону Реала. При этом масштабного характера.
Неужели не ясно что не может он судить матчи, где игра протикает таким образом как в сегодняшнем, как тогда между Англией и Украиной. Когда высокий темп, когда много интенсивных атак, когда накал матча запредельный, когда ставки высоки. Ну не может он, не может! Но его всё равно ставят и ставят.
А дело даже в том, что вся его бригада тупит ровно так же. Мы тут, ребята, бессильны.
Редкий случай, когда работой арбитра не довольны и Мадрид и Мюнхен, тобишь и победитель и проигравший единогласны.
Что в конечном итоге подкосило Баварию.
Не, не имеют, они их тупо покупают.
Только вот сегодня пенальти был и об этом уже сотни адекватных ребят и среди болельщиков Реала в том числе писали. Хоть тысячу раз картинным падение Роббена будет, хоть нырнет он в газон и вынернит на трибуне - сам фол был, а что было в последствии не имеет никакого значения. Никто бы пенальти не отменял
И Каземиро должны были удалять так же как и Видаля. Оба заслужили красную, только ушел с поля лишь один.
P.s. Это я что касается видеоповторов, саму победу Реала я не критикую.
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Это уже аксиома.
Роббена наказали бы за симуляцию и пенальти не поставили бы!
Видаля должны были удалять еще в первом тайме...!
Видаль бы не пробивал пенальти за попадание мяча в плечо Карвахаля...!
Роналду не засчитали бы второй гол!
Ювентусу засчитали бы чистый 4 гол!
Маскерано удалили бы за фол последней надежды на Ди Марии и поставили бы пенальти!
И т.д.и т.п.....!