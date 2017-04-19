Рейтинг@Mail.ru

Анчелотти: «Желаю Зидану и его команде всего наилучшего»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло , Зидан Зинедин
Сегодня, 01:50 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (6:3) мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.

«Нойер и вся остальная команда играли хорошо. В Мадриде тяжело добиться победы в дополнительное время, особенно если играть вдесятером. „Реал“ продолжает борьбу, и я хочу пожелать Зизу и его команде всего наилучшего», — сказал Анчелотти.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:01, редактировал Сегодня 02:03
ответ пользователю 95-shishani-95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:58, редактировал Сегодня 01:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
18:21 Слухи Ван Бронкхорст может возглавить «Барселону» 9
12:24 Слухи Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2020 года 2
11:31 Официально Харри Реднапп возглавил «Бирмингем» 5
11:12 Слухи Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона 5
08:30 Анчелотти: «Меня не слишком беспокоит, что „Бавария“ транжирит моменты» 13
04:16 Симеоне: «По поводу работы в сборной Аргентины ни с кем не контактировал» 1
02:56 Зидан: «В ответном матче с „Баварией“ „Реал“ будет играть на победу» 11
17 апреля 2017
20:47 Официально Дзола покинул пост главного тренера «Бирмингем Сити» 1
14:49 Слухи Зидан останется тренером «Реала» в следующем сезоне 74
16 апреля 2017
09:26 Слухи Раньери может возглавить «Уотфорд» 10
все материалы по этой теме
Турниры