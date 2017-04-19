Анчелотти: «Желаю Зидану и его команде всего наилучшего»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (6:3) мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.

«Нойер и вся остальная команда играли хорошо. В Мадриде тяжело добиться победы в дополнительное время, особенно если играть вдесятером. „Реал“ продолжает борьбу, и я хочу пожелать Зизу и его команде всего наилучшего», — сказал Анчелотти.