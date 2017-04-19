Анчелотти: «Желаю Зидану и его команде всего наилучшего»
Сегодня, 01:50 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (6:3) мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.
«Нойер и вся остальная команда играли хорошо. В Мадриде тяжело добиться победы в дополнительное время, особенно если играть вдесятером. „Реал“ продолжает борьбу, и я хочу пожелать Зизу и его команде всего наилучшего», — сказал Анчелотти.
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А целом , да - Реал смотрелся предпочтительнее,но не всегда дальше проходит команда, у которой больше голевых. Удаление же развернуло игру на 180 градусов.
Карло Анчелотти: «Мы были наказаны арбитром. Надеюсь, в будущем судьям будет помогать видео»
Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром.
Все бывает, ошибки случаются, но нельзя допускать такую серию ошибок.
Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне.
Все-таки это четвертьфинал, надо назначать судью... даже не знаю...более классного. Или иметь возможность посмотреть видео. Очень много ошибок.
Понятно ведь было, что Реал должен был забить и без этого гола! Бавария сильно устала, и плюс остались вдесятером!
Другие начали бы сваливать всё на судью! Такие как Моуриньо, Гвардиола и т.д.
Скорее всего виноваты Мартинес и Видаль!