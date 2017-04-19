Шекспир: «„Лестеру“ не стыдно уступить команде такого калибра»

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1), который стал для «лис» последним еврокубковым поединком в этом сезоне:

«Мы должны были отдать на поле всё, что у нас было. И в первом, и во втором тайме мы действовали хорошо, хотя замены стоило сделать ещё раньше. Нам не стыдно уступить команде такого калибра. После гола Варди мы получили необходимый заряд, нужен был второй мяч, но его не случилось.

Весь клуб, начиная от болельщиков и заканчивая владельцами, может гордиться собой, хоть я и сказал игрокам, что они должны стремиться к большему».