Ильин: «На матч с „Зенитом“ есть просто запредельная мотивация»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита», который состоится на стадионе «Крестовский»:

«Если взять все матчи в целом, то „Зенит“ в последнее время мало забивает. Три игры они не могли поразить ворота соперника. Естественно, если бы было больше голов и немного везения, то и место в таблице было бы другим. Без такого отрыва от „Спартака“. А так они сыграли несколько необязательных ничьих, поэтому и такая критика.

Я думаю для „Урала“ хорошо сыграть с „Зенитом“ именно сейчас. Но свои коррективы внесёт новый стадион, потому что в каком бы ни был состоянии „Зенит“, у них будет дополнительная мотивация. С другой стороны, матч, возможно, во многом будет напоминать кубковый. Ведь ни одна из команд там до этого не играла. Ожидания? Да какие тут могут быть ожидания. Есть просто запредельная мотивация. Это большой матч, буду готовиться по максимуму, хочу показать всё, что умею на поле, и получить удовольствие от игры.

Думаю, этот стадион слишком долго ждали. И поле, даже если оно будет не самого высокого качества, не станет помехой. Все понимают, что и погода в Питере может быть не самая лучшая, она может повлиять. Но уже важно, что игра пройдёт именно сейчас. Стадион успели достроить, а с нюансами разберутся походу. Я буду рад сыграть при любых условиях».