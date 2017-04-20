Рейтинг@Mail.ru

Ильин: «На матч с „Зенитом“ есть просто запредельная мотивация»

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: 22.04.2017, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Ильин Владимир
Сегодня, 06:30 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита», который состоится на стадионе «Крестовский»:

«Если взять все матчи в целом, то „Зенит“ в последнее время мало забивает. Три игры они не могли поразить ворота соперника. Естественно, если бы было больше голов и немного везения, то и место в таблице было бы другим. Без такого отрыва от „Спартака“. А так они сыграли несколько необязательных ничьих, поэтому и такая критика

Я думаю для „Урала“ хорошо сыграть с „Зенитом“ именно сейчас. Но свои коррективы внесёт новый стадион, потому что в каком бы ни был состоянии „Зенит“, у них будет дополнительная мотивация. С другой стороны, матч, возможно, во многом будет напоминать кубковый. Ведь ни одна из команд там до этого не играла. Ожидания? Да какие тут могут быть ожидания. Есть просто запредельная мотивация. Это большой матч, буду готовиться по максимуму, хочу показать всё, что умею на поле, и получить удовольствие от игры. 

Думаю, этот стадион слишком долго ждали. И поле, даже если оно будет не самого высокого качества, не станет помехой. Все понимают, что и погода в Питере может быть не самая лучшая, она может повлиять. Но уже важно, что игра пройдёт именно сейчас. Стадион успели достроить, а с нюансами разберутся походу. Я буду рад сыграть при любых условиях».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04:51 Заболотный: «Не важно, кто играет против „Урала“ – „Зенит“, „Спартак“ или кто-то ещё» 4
Вчера
06:08 Самедов: «Очень хочу стать чемпионом» 77
18 апреля 2017
16:58 Официально ЦСКА продлил контракт с Олейниковым 20
14:32 Джанашия: «Ел собачье мясо и скинул 8 килограмм за неделю» 46
03:54 Глушаков: «Уже не обращаю внимания на то, как „Зенит“ обвиняет судейство» 33
01:37 Глушаков: «Когда в раздевалку зашёл Федун, кричали о повышенных премиальных» 40
16 апреля 2017
03:56 Ерохин: «Надеюсь, в игре со „Спартаком“ „Ростов“ наконец-то забьёт» 36
15 апреля 2017
15:10 Фото ЦСКА - «Ростов»: Игнашевич проводит свой 500-й матч за «армейцев» 25
03:38 Васин: «Конечно, у ЦСКА есть возможность догнать „Спартак“» 25
14 апреля 2017
22:18 Видео Промес: «К выходным готов!» 79
все материалы по этой теме
Турниры