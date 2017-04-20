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«Рубин» перенес тренировку в тренажерный зал из-за сильного снегопада

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Рубин
Сегодня, 13:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

20 апреля в Казани началась сильная метель, не позволившая «Рубину» провести полноценную тренировку. Тренерский штаб клуба был вынужден перенести занятия в тренажерный зал.

В воскресенье команде Хави Грасии предстоит отправиться в Самару на матч с «Крыльями Советов» в рамках 24-го тура РФПЛ. Несмотря на то, что «Крылья» находится внизу турнирной таблицы, самарская команда набрала отличный ход и не намерена прощаться с элитным дивизионом.

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