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«Оренбург» снизил стоимость билетов на игру с «Зенитом»

Матч: ОренбургОренбург-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 26.04.2017, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:07 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Футбольный клуб «Оренбург» желает собрать аншлаг на стадионе и с этой целью снизил стоимость билетов на матч с «Зенитом», который состоится 26 апреля. Ситуацию прокомментировал президент оренбургского клуба Василий Столыпин:

«Мы снизили цены, чтобы больше зрителей посетило эту встречу. Думаю, что эта встреча вызовет ажиотаж. Мы ожидаем, что на матч с „Зенитом“ соберётся полный стадион».

Сейчас билеты на матч с «Зенитом» можно купить от 500 до 2000 рублей, ранее же цена варьировалась от 1500 до 3000 рублей за билеты той же категории.

Напомним, в первом круге питерский клуб обыграл «Оренбург» с минимальным счетом.

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