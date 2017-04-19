«Оренбург» снизил стоимость билетов на игру с «Зенитом»

Футбольный клуб «Оренбург» желает собрать аншлаг на стадионе и с этой целью снизил стоимость билетов на матч с «Зенитом», который состоится 26 апреля. Ситуацию прокомментировал президент оренбургского клуба Василий Столыпин:

«Мы снизили цены, чтобы больше зрителей посетило эту встречу. Думаю, что эта встреча вызовет ажиотаж. Мы ожидаем, что на матч с „Зенитом“ соберётся полный стадион».

Сейчас билеты на матч с «Зенитом» можно купить от 500 до 2000 рублей, ранее же цена варьировалась от 1500 до 3000 рублей за билеты той же категории.

Напомним, в первом круге питерский клуб обыграл «Оренбург» с минимальным счетом.