Игроки «Локомотива» Ари и Фарфан помогли пострадавшим в крупной аварии

Игроки «Локомотива» Джефферсон Фарфан и Ари возвращались домой по трассе М2 после победы над тульским «Арсеналом», когда заметили крупное ДТП. Футболисты, не задумываясь, поспешили на помощь пострадавшим. Об этом рассказал тренер вратарей «железнодорожников» Заур Хапов:

«Когда мы ехали на автобусе, ко мне подошёл Гильерме и сказал, что ему звонил Ари и рассказал об аварии на трассе. Я сразу подошёл к водителю и предупредил об аварии. Но так получилось, что Ари ехал на своей машине за автобусом. Юрий Сёмин разрешил нескольким игрокам добираться на машинах обратно. Автобус уже проехал то место, где произошёл инцидент.

Там серьёзное ДТП было. Наши игроки остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Я никогда не сомневался в наших ребятах. Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут, если нужно. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг».