Игроки «Рубина» выкупят все билеты на матч с «Тереком» и сделают вход бесплатным

Сегодня перед утренней тренировкой голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков от лица всех футболистов команды объявил, что игроки собираются выкупить все билеты на матч с «Тереком», который состоится 26 апреля в 19:30 мск. Таким образом, вход для болельщиков станет бесплатным.

Информацию также подтвердил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов. Официальный сайт клуба позже расскажет, как можно будет получить билеты.

Ранее Рыжиков призвал болельщиков верить в команду до конца, несмотря на неудачные результаты.