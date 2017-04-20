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Игроки «Рубина» выкупят все билеты на матч с «Тереком» и сделают вход бесплатным

Матч: РубинРубин-:-ТерекТерек
Начало матча: 26.04.2017, 19:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Рыжиков Сергей
Сегодня, 12:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Сегодня перед утренней тренировкой голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков от лица всех футболистов команды объявил, что игроки собираются выкупить все билеты на матч с «Тереком», который состоится 26 апреля в 19:30 мск. Таким образом, вход для болельщиков станет бесплатным.

Информацию также подтвердил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов. Официальный сайт клуба позже расскажет, как можно будет получить билеты.

Ранее Рыжиков призвал болельщиков верить в команду до конца, несмотря на неудачные результаты.

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