Игроки «Рубина» выкупят все билеты на матч с «Тереком» и сделают вход бесплатным
Сегодня, 12:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Сегодня перед утренней тренировкой голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков от лица всех футболистов команды объявил, что игроки собираются выкупить все билеты на матч с «Тереком», который состоится 26 апреля в 19:30 мск. Таким образом, вход для болельщиков станет бесплатным.
Информацию также подтвердил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов. Официальный сайт клуба позже расскажет, как можно будет получить билеты.
Ранее Рыжиков призвал болельщиков верить в команду до конца, несмотря на неудачные результаты.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
В апреле отметили дни рождения «Спартак» и «Динамо», а «Соккер.ру» спешит рассказать о возрасте отечественных команд – популярных и забытых во вторых дивизионах.
18 апреля 2017
17 апреля 2017
Или войдите через
Молодцы, все правильно сделали.