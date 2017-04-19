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Экс-нападающий сборной Мексики Куатемок Бланко подозревается в заказном убийстве

Соккер.Ру // Россия: события, Бланко Куатемок
Сегодня, 21:55 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий сборной Мексики Куатемок Бланко, нынче занимающий пост мэра города Куэрнавака, подозревается в заказном убийстве местного бизнесмена, которое произошло 6 апреля. И хотя Бланко отрицает причастность к убийству Хуана Мануэля Гарсии Бейарано, он признался, что боится за свои жизнь и жизнь членов своей семьи:

«Да, я боюсь. Боюсь за свою жизнь, за свою семью, но я остаюсь здесь. Остаюсь. Этот инцидент добавляет мне сил для борьбы с несправедливостью. Зачем они это сделали? Вы должны задать себя этот вопрос».

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