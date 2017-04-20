Пике: «„Камп Ноу“ аплодировал нам, а некоторые слышат свист, несмотря на проход дальше»
Сегодня, 17:16 | Источник: твиттер Жерара Пике | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Барселоны» Жерар Пике продолжает информационную войну против мадридского «Реала». В своем «твиттере» Пике отметил, что фанаты «блаугранас» все равно приветствовали свою команду, несмотря на вылет от «Юве» в Лиге чемпионов, тогда как игроки «Реала» слышат свист в свой адрес, невзирая на проход в следующую стадию.
«„Камп Ноу“ аплодирует своей команде, несмотря на вылет. А кое-кто слышит свист, хоть и проходит в следующую стадию турнира», — пишет Пике.
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Над ними и так сейчас только ленивый не смеётся. Судью их уже кроме Мадрида нигде видеть не хотят.
Ещё раз поздравляю Ювентус, АТМ и Монако с заслуженным проходом в полуфинал.
свист потому что могут играть лучше, а вам не свистят, т.к. знают что это ваш предел))0