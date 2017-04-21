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Ферманн: «Это невероятно болезненный исход для „Шальке“»

Матч: Шальке-04Шальке-043 : 2АяксАякс
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: игроки, Ферманн Ральф, Настасич Матия
Сегодня, 05:21 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы. В ответном матче 1/4 финала клуб из Гельзенкирхена победил «Аякс» (3:2), но проиграл по сумме двух встреч (результат первого поединка - 0:2).

«Это невероятно больно. Мне ничего не остаётся, как похвалить своих товарищей по команде за игру. Сегодня мы показали, что значит играть за „Шальке“. На прошлой неделе нам не удалось показать такой футбол, поэтому мы и вылетели.

В моменте с первым голом „Аякса“, игроки соперника быстро вбросили мяч из-за боковой, а мы не успели перестроиться. Матия Настасич попытался заблокировать удар, но мяч всё равно оказался в сетке. Всё это невероятно разочаровывает», — подчеркнул Ферманн.

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